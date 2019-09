FedEx risente dell’incertezza economica globale: lancia profit warning

editato in: da

(Teleborsa) – L’economia non gira per il verso giusto per FedEx, che si è trovato costretto a rivedere al ribasso le stime di utile per l’anno. Il colosso americano delle spedizioni ha dichiarato che a pesare è l’incertezza economica globale, specialmente la mancanza di un accordo commerciale con la Cina, ma anche il taglio del legame con Amazon.

La società di Memphis stima ora una flessione degli utili per azione tra il 16% e il 29% nell’anno fiscale in corso, a fronte di un’aspettativa di un calo percentuale a metà cifra emesso a giugno. Praticamente si aspetta un eps compreso tra 11-13 dollari ad azione a fronte dei 14,69 del consensus. FedEx ha anche ridotto le sue prospettive di entrate.

La società di trasporto specializzata in spedizioni espresse con servizi overnight di posta e plichi, in trasporti via terra, trasporti aerei e servizi logistici, ha chiuso il 1° trimestre al 31 agosto con un utile pari a 745 milioni di dollari, 2,84 dollari per azione, rispetto agli 835 milioni, o 3,10 dollari per azione, di un anno prima. Escludendo le spese relative alla sua integrazione di TNT Express, gli utili per azione sono stati pari a 3,05 dollari. Le attese del mercato erano per 3,15 dollari.

In lieve calo le entrate a 17,05 miliardi di dollari, sotto il livello indicato dal consensus di 17,06 miliardi di dollari.

Partenza decisamente negativa del titolo a Wall Street: -12,42%.