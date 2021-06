FedEx in rialzo, board approva aumento cedola

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove al rialzo il titolo Fedex che mostra un profit dello 0,97%.

Il gruppo delle spedizioni ha comunicato l’approvazione da parte del board di un aumento del 15% per il dividendo trimestrale a 75 centesimi di dollaro per azione. La cedola andrà in pagamento il prossimo 12 luglio.

Lo scenario su base settimanale di Fedex rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 294,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 297. Il peggioramento di Fedex è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 293,8.