Fedex corre al Nyse

(Teleborsa) – Ottima performance per Fedex, che scambia in rialzo del 5,64%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale. Il colosso delle spedizioni chiuso il primo trimestre dell’esercizio 2021 con un utile netto in crescita da 745 milioni (pari a 2,84 dollari per azione) a 1,25 miliardi (4,72 dollari). Su base adjusted, l’EPS è salito da 3,05 a 4,87 dollari. Bene inoltre i ricavi aumentati a 19,3 miliardi da da 17. Il consensus era per 2,70 dollari e 17,6 miliardi di fatturato.

Il confronto del titolo con l’S&P 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fedex rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Il quadro tecnico di breve periodo di Fedex mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 255,4 USD. Rischio di discesa fino a 245,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un’estensione della trendline rialzista verso quota 265,2.

