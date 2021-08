Federterme, bonus “strumento innovativo rispetto a ristori”

editato in: da

(Teleborsa) – “Le Terme Italiane rappresentano un unicum nel mondo, sono state un esempio virtuoso durante la pandemia grazie ai protocolli di sicurezza applicati e oggi, con l’applicazione di terapie naturali mirate, rappresentano un elemento fondamentale anche per il completo recupero dei soggetti post Covid che in Italia sono oltre 4 milioni”. E’ quanto si legge in una nota di Federterme-Confindustria.

“E’ con questa consapevolezza – oltre a quella dei servizi che le terme garantiscono da sempre tramite SSN – che il Governo ha previsto il bonus termale di 200 euro riconosciuto a tutti i cittadini che necessitano di cure termali e che sarà reso operativo a breve grazie secondo il Decreto Mise del 5 agosto. Questa misura, oltre a riconoscere il ruolo importantissimo delle Terme Italiane che da 2000 anni rappresentano un punto di prevenzione, benessere, riabilitazione unico, viene, inoltre, incontro ad una specifica richiesta di Federterme-Confindustria che da sempre sostiene la necessità di un approccio innovativo attraverso strumenti che consentano alle imprese di superare la crisi creando una ripresa della domanda rispetto alla logica dei “ristori”.

Il buono sarà disponibile da fine ottobre su apposita piattaforma e Federterme fornirà supporto informativo agli utenti tramite il suo sito”.