Federparchi, ben 8 attendono nomina vertici

editato in: da

(Teleborsa) – Nominati cinque nuovi Presidenti dei Parchi. Lo ha annunciato il Presidente di Federparchi Giampiero Sammuri indicando Donatella Bianchi per le Cinque Terre, Pasquale Pazienza al Gargano, Ennio Vigne per le Dolomiti Bellunesi, Francesco Tarantini per l’Alta Murgia e Francesco Curcio al parco della Sila.

“Si tratta di un segnale positivo dopo una fase di stallo che si protrae da anni” dichiara Sammuri, che aggiunge “sono ancora otto i parchi che attendono la nomina dei vertici, e non riescono ad essere pienamente operativi”.

“Mi auguro – conclude il Presidente – che si possa passare al più presto ad affrontare i problemi strutturali del sistema delle aree protette con figure specializzate quali agronomi, veterinari, biologi, geologi, esperti forestali; profili per consentire ai parchi di dare un contributo importante per le sfide della tutela della biodiversità, dei mutamenti climatici e dello sviluppo sostenibile”.