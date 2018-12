Federnoleggio, “tra 5 giorni noi Ncc saremo fuorilegge”

editato in: da

(Teleborsa) – Continua la protesta innescata dal provvedimento sul settore degli Ncc (Noleggio Con Conducente), scesi anche oggi in piazza a Roma per rivendicare i diritti della categoria e per richiedere la sospensione delle misure restrittive, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2019.

“Tra cinque giorni saremo dei fuorilegge, il decreto imposto dal Governo è, dal nostro punto di vista, incostituzionale”, ha commentato Luigi Pacilli, Presidente di Confesercenti Federnoleggio, schierata per la protesta insieme alle altre sigle di autonoleggio con conducenti.

“Oggi siamo nuovamente in piazza – ha aggiunto il Presidente – per chiedere norme di buon senso. Se entrano in vigore le nuove normative, in barba al principio della concorrenza, si favoriranno solo i tassisti e l’associazione autonoleggiatori Anar, gli unici con cui il governo si è confrontato. Vogliamo continuare a svolgere la nostra attività, salvare il lavoro di migliaia di aziende e dei propri dipendenti. Auspichiamo che il Presidente della Repubblica Mattarella accolga la nostra istanza e non firmi il decreto”.