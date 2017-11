Federmeccanica, produzione in aumento nel terzo trimestre

(Teleborsa) – Prosegue per il settore metalmeccanico la fase espansiva iniziata dalla fine del 2014.

Nel terzo trimestre dell’anno in corso, infatti, i volumi di produzione settoriale sono cresciuti del 2,4% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e dell’1,9% nel confronto con il secondo trimestre.

E’ quanto emerge dalla consueta indagine congiunturale presentata da Federmeccanica, secondo cui complessivamente nei primi nove mesi dell’anno la produzione metalmeccanica è cresciuta del 2,3% rispetto all’analogo periodo del 2016 grazie al buon andamento connesso alle attività di fabbricazione di prodotti in metallo (+4%), di macchine e apparecchi meccanici (+2,1%), di autoveicoli (+7%) e di altri mezzi di trasporto (+2,2%), mentre ha evidenziato risultati negativi la produzione di macchine e apparecchi elettrici (-2,2%).

“Nonostante il proseguimento della fase espansiva – ha detto il vicepreside dell’associazione Fabio Astori – i ritmi di crescita dell’attività produttiva stentano a decollare confermandosi inferiori a quelli dei principali paesi europei e più bassi di circa 24 punti percentuali rispetto a quanto si realizzava nella fase pre-recessiva”. Per questo è necessario che “la stagione delle riforme non si fermi, anzi rafforzi gli interventi mirati a favorire gli investimenti in tecnologia e la ripresa occupazionale”.