Federconsumatori: bene sospensione anche dei mutui stipulati da meno di un anno

(Teleborsa) – Anche chi ha stipulato un mutuo da meno di un anno potrà chiedere alla propria banca di sospendere le rate. Soddisfatta Federconsumatori che ha visto accolta la sua richiesta al Governo di estendere ai benefici del Decreto Cura Italia. La deroga straordinaria – ricorda in una nota l’associazione – avrà durata di 9 mesi.

Nella nota Federconsumatori informa che il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di Euro ed è stata ampliata la categoria di beneficiari ai lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali) e agli autonomi e liberi professionisti (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività

(Foto: © Fabio Balbi / 123RF)