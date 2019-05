Federazione Bancaria Europea (Fbe), Mustier eletto Presidente

editato in: da

(Teleborsa) – Jean Pierre Mustier, Ceo del Gruppo UniCredit, è stato eletto nuovo Presidente della Federazione Bancaria Europea (Fbe) per il biennio 1° luglio 2019 – 30 giugno 2021.

“Sono lieto di assumere il ruolo di Presidente in un momento così importante nell’evoluzione del settore bancario – ha dichiarato Mustier – e ringrazio il Consiglio della Federazione Bancaria Europea per la fiducia che mi è stata data. Non vedo l’ora di lavorare con tutti i membri della Federazione per sviluppare un’agenda comune di riforme in modo che le nostre banche possano sostenere in modo sempre più efficace l’economia in tutta Europa “.

Mustier succede al Ceo del Gruppo Société Générale, Frédéric Oudea, il cui mandato è in scadenza a fine giugno.