Federalberghi, in crescita i viaggiatori delle vacanze natalizie

(Teleborsa) – E’ tempo di vacanze e con loro arrivano le stime ufficiali di Federalberghi, che calcolano un movimento di ben 16,654 milioni gli italiani nel periodo tra Natale e Capodanno, con un aumento dell’8,9% rispetto a un anno fa. L’’indagine realizzata con l’istituto Acs Marketing Solutions si attende che il giro d’affari complessivo raggiungerà quota 11,6 miliardi, in crescita del 17,6%.

Nello specifico, fuori casa si trascorreranno in media 3,8 notti e il 36,4% degli italiani coglierà l’occasione per fare una vacanza lunga, che comprende sia il Natale sia il Capodanno. A spiccare tra le mete scelte dai viaggiatori del 25 Dicembre, l’88% ha optato per una meta nostrana, mentre il 12% prediligerà l’estero. Anche a Capodanno il 72% degli italiani rimarrà dentro i confini del Belpaese per festeggiare l’arrivo del nuovo anno , contro un 28% che sceglierà di andare fuori. Altro dato che emerge all’interno dell’analisi fatta da Federalberghi è quello che evidenzia un uso massiccio dei social per decidere, informarsi e prenotare le località, attestando la stima dei viaggiatori 4.0 al 65,2%, mentre ancora, oltre il 41% rimane tradizionalista e intende vedere la struttura ricettiva prescelta, conoscere i servizi offerti e le caratteristiche.

“Il nostro – sostiene il presidente Bernabo’ Bocca parlando del settore turistico in italia – “è un comparto estremamente produttivo che con le sue performance non tradisce le aspettative: non si può più pensare che basti a se stesso. Ci aspettiamo che il governo, nella prossima legge di bilancio, riservi al turismo l’attenzione dovuta per il bene del paese, con concrete misure di sostegno al settore soprattutto in tema di fiscalità”.