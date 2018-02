Federal Reserve conferma economia forte e ulteriori aumenti dei tassi

(Teleborsa) – L’economia americana sta migliorando, come rivelato dagli indicatori economici e l’inflazione si sta avvicinando al target di crescita annua del 2%. La crescita “è rimasta sostenuta e il mercato del lavoro si conferma forte”. La crescita economica è aumentata grazie a riduzioni delle tasse, in aumento anche la spesa dei consumatori e la fiducia dei consumatori.

Proprio per questi motivi, un “graduale aumento dei tassi appare appropriato”. E così che la pensa la maggioranza dei membri della Fed secondo quanto emerge dai verbali della riunione della Banca Centrale statunitense che si è tenuta il 30 e 31 gennaio scorso, l’ultima presieduta da Janet Yellen.

La Fed probabilmente alzerà i tassi di un quarto di punto durante il vertice, in programma il 20-21 marzo, il primo con Jerome Powell alla guida. Per l’anno in corso, sono attesi tre rialzi dei tassi, come avvenuto nel 2017.

I mercati hanno accolto le notizie con un forte attacco di volatilità. Gli indici statunitensi, infatti, che prima si erano spinti dalla parte dei guadagni, mostrando il segno più fino a metà giornata, hanno fatto dietrofront, mentre i rendimenti obbligazionari sono saliti, con il benchmark di 10 anni del Tesoro che ha toccato un nuovo massimo da quattro anni questa parte.