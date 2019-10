Federal Reserve, al via acquisti 60 miliardi Treasury al mese

editato in: da

(Teleborsa) – La Federal Reserve inizierà ad acquistare 60 miliardi di dollari di Treasury al mese a partire dal 15 ottobre.

Gli acquisti proseguiranno fino al secondo trimestre del 2020. La decisione era stata preannunciata nei giorni scorsi da Jerome Powell, precisando che non si tratta di quantitative easing.

In un discorso alla National Association for Business Economics a Denver, Powell, presidente della Fed aveva dichiarato che il momento di intervenire “è arrivato”, tornando a comprare titoli di Stato a breve per garantire adeguata liquidità al mercato monetario. Il banchiere aveva poi specificato che “la crescita del bilancio per ragioni di gestione delle riserve non è in nessun modo da confondere” con il quantitative easing.