Fed, Trump avverte Powell: “Errore alzare tassi prossima settimana”

(Teleborsa) – Trump lancia un nuovo avvertimento alla Fed di Jerome Powell a meno di una settimana dalla riunione del FOMC, il comitato di politica monetaria, che dovrà decidere su un eventuale rialzo dei tassi.

“La Fed sarebbe pazza ad aumentare i tassi di interesse”, ha affermato il Presidente americano Donald Trump in un’intervista alla Reuters, aggiungendo che “sarebbe un errore farlo la settimana prossima” e spiegando che è necessaria una certa flessibilità nel contesto della guerra commerciale.

In realtà, si sono concretizzate negli ultimi tempi le attese per una “pausa” sul ritmo di aggiustamento dei tassi di interesse da parte della Fed, anche alla luce di una serie di dati macroeconomici deludenti, non ultimo il Job Report, che segnala un rallentamento dell’economia a stelle e strisce.