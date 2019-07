Fed, Trump ancora all’attacco: “Non rovini Usa”

editato in: da

(Teleborsa) – “Se la Fed non avesse alzato così tanto e così velocemente” i tassi di interesse, l’economia americana starebbe molto meglio di come sta ora.

L’ennesimo attacco targato Trump arriva ancora tramite Twitter con il Presidente USA che sottolinea che gli Stati Uniti stanno vincendo a livello mondiale ma “non è grazie alla Fed”.

TRUMP VA IN PRESSING – “Questa è la nostra chance di creare ricchezza e successo per gli Stati Uniti, la Fed non la rovini”, aggiunge invitando quindi la Banca Centrale a tagliare i tassi nella prossima riunione del 31 luglio.