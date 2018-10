Fed tira dritto: “Aumento graduale dei tassi la strada migliore”

editato in: da

(Teleborsa) – La Banca Centrale degli Stati Uniti conferma il programma di graduale rialzo dei tassi di interesse. Sono stati pubblicati ieri 17 ottobre i verbali relativi all’ultima seduta della Federal Reserve, tenutasi lo scorso 25 e 26 settembre (quando il costo del denaro era stato alzato di 25 punti base dal 2% al 2,25%), che rivelano come ”un approccio graduale al rialzo dei tassi compensa i rischi derivanti dall’andare troppo velocemente o troppo lentamente con le strette”.



Nelle scorse settimane le politiche della Banca centrale erano state ampiamente criticate dal presidente Donald Trump, che aveva addirittura parlato di una Fed “impazzita”.

D’altra parte, emerge preoccupazione per la mai sopita guerra commerciale tra USA e Cina e per l’impatto che può avere sulle aziende americane. Nota anche per l’Italia e le politiche fiscali del governo targato Lega – M5S. Nei verbali della Fed si parla infatti di “mercati volatili a causa della Brexit , della politica fiscale in Italia e le tensioni con l’Ue, e delle continue tensioni commerciali”.