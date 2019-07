Fed, settimana cruciale per l’economia mondiale

editato in: da

(Teleborsa) – Si apre forse la settimana più impegnativa dell’anno per l’economia mondiale. Il momento più atteso è la decisione di politica monetaria della Federal Reserve con mercati ed economisti unanimi nell’ipotizzare, per la prima volta da oltre un decennio, una riduzione dei tassi di interesse da parte della banca guidata da Jerome Powell.

Alcuni osservatori prevedono un taglio del benchmark di mezzo punto percentuale, anche se i segnali più consistenti farebbero pensare a una contrazione iniziale più soft di un quarto di punto con possibilità, in corso d’opera, di ulteriori azioni a sostegno della crescita degli Stati Uniti dopo l’estate.

La decisione della Fed non è però l’unico market mover, pur avendo la forza di orientare le prospettive dell’economia globale. Oggi 29 luglio prende il via la “missione in Cina” della delegazione americana: il segretario del Commercio statunitense Robert Lighthizer e il segretario del Tesoro Steven Mnuchin si recheranno in Cina per i primi negoziati commerciali di alto livello tra le due maggiori economie mondiali da quando i colloqui si sono interrotti a maggio scorso.

Inoltre, i banchieri della Banca del Giappone si incontreranno martedì 31 luglio per rafforzare il loro impegno su una politica accomodante oltre che per la pubblicazione del Rapporto su attività e prezzi.

La settimana risulta ricca anche di dati macroeconomici che aiuteranno i funzionari delle diverse banche centrali a valutare lo stato di salute l’economia attuale.