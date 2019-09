Fed, quarta immissione di liquidità per 75 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Quarta immissione di liquidità per la Federal Reserve che ha effettuato una nuova asta di pronti contro termine – la quarta in quattro giorni – immettendo 75 miliardi di dollari.

La decisione arriva come risposta a un’inattesa impennata dei tassi a brevissimo termine.

Il governatore Jerome Powell aveva già spiegato che la Federal Reserve potrebbe effettuare altre operazioni di questo tipo e che il recente aumento del tasso di riferimento usato nel mercato monetario “non sta avendo ripercussioni sull’economia o sull’outlook economico, e nemmeno sulla nostra capacità di controllare i tassi”.

In questi giorni la Fed è tornata a intervenire sul “repo market” per la prima volta dalla crisi del 2008 per stabilizzare i tassi del mercato monetario.

(Foto: Stefan Fussan)