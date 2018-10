Fed, Powell: “Rialzo dei tassi graduale per bilanciare rischi”

editato in: da

(Teleborsa) – L’outlook economico degli Stati Uniti “è incredibilmente positivo”. Lo ha detto Jerome Powell, il presidente della Fed, in un discorso pronunciato al 60esimo incontro annuale della National Association for Business Economics a Boston.

Il banchiere ha spiegato che il rialzo dei tassi sarà graduale per “bilanciare i rischi” e che la crescita dei salari non indica un pericolo per l’inflazione.

La scorsa settimana la Fed ha alzato i tassi di interesse a breve termine a un intervallo compreso tra il 2% e il 2,25% ed ha dichiarato di aspettarsi di risollevarli nuovamente entro la fine dell’anno e tre volte fino al 2019.