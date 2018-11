Fed, Powell cita l’Italia come fonte di rischio sistemico

editato in: da

(Teleborsa) – Interviene anche Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, sul braccio di ferro che dura ormai da mesi tra Roma e l’Unione Europea sulla manovra finanziaria targata Lega-5Stelle, ripetutamente bocciata da Bruxelles e proprio in queste ore oggetto di possibile revisione, in termini di stime di deficit e crescita, per cercare di trovare in extremis la quadra scongiurando la temuta procedura d’infrazione che altrimenti sembrerebbe scontata.

ITALIA FONTE DI RISCHIO SISTEMICO – Durante il suo discorso all’Economic Club a New York, il numero uno della Banca Centrale statunitense, si è pubblicamente espresso definendo una possibile “fonte di rischio” lo scontro in atto tra le parti in causa.

Una situazione delicata che tra quelle “che potrebbero innescare tensioni in qualunque momento”, ha dichiarato Powell

“SUI TASSI NON C’E’ PERCORSO PRESTABILITO”- Analizzando invece la situazione nazionale, Powell ha dichiarato che “i tassi d’interesse sono ancora sotto gli standard storici, e rimangono appena sotto il livello considerato neutro per l’economia, ovvero che non stimolano o rallentano la crescita economica”.

Quindi ha precisato che “non c’è un percorso prestabilito” sulla politica monetaria, “faremo molta attenzione a quello che ci dicono i dati economici e finanziari. Come sempre, le nostre decisioni sulla politica monetaria saranno prese per tenere l’economia sui binari, alla luce del diverso outlook relativo a posti di lavoro e inflazione”.

POWELL FINISCE NEL MIRINO DI TRUMP: “NON SONO FELICE DI AVERLO SCELTO” – Proprio nei giorni scorsi, Powell era finito nell’elenco dei cattivi di Donald Trump proprio a causa delle politiche di rialzo dei tassi di interesse. “Non sono felice nemmeno un po’ di aver scelto Powell alla guida della Fed”, aveva dichiarato il capo della Casa Bianca. in una lunga un’intervista rilasciata al Washington Post. Che aveva concluso: “Non sto incolpando nessuno ma penso che la Fed sia completamente fuori strada”.