Fed, Powell a colloquio con Trump alla Casa Bianca

(Teleborsa) – Il Presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha incontrato alla Casa Bianca il Presidente USA Donald Trump e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin per un colloquio sullo stato dell’economia e non della politica monetaria.

A renderlo noto è la stessa Fed specificando che l’incontro è avvenuto su invito della Casa Bianca dopo l’ultimo incontro tra i due dello scorso febbraio.

“Appena terminato un incontro molto positivo e cordiale alla Casa Bianca con Jerome Powell. Si è parlato di tutto inclusi i tassi di interesse, i tassi di interessi negativi, l’inflazione bassa, il dollaro forte e i suoi effetti sulla manifattura, gli scambi commerciali con la Cina, l’UE e altri”, twitta Trump al termine dell’incontro.

“Su invito del presidente, Powell ha incontrato” Trump e Mnuchin “alla Casa Bianca per parlare di economia, crescita, occupazione e inflazione” afferma la Fed in una nota.

“I commenti di Powell sono stati in linea con quelli delle audizioni in Congresso della scorsa settimana. Powell non ha parlato delle attese per la politica monetaria, fatta eccezione per il mettere in evidenza che la strada dipenderà interamente dalle informazioni economiche che arriveranno”, aggiunge la Fed.

“Powell ha detto che la Fed determinerà la politica monetaria per sostenere la massima occupazione e la stabilità dei prezzi e assumerà le decisioni solo sulla base di analisi attente, obiettive e non politiche“, conclude la nota.