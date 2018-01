Fed, l’economia USA cresce a un ritmo modesto-moderato

(Teleborsa) – L’economia degli Stati Uniti è cresciuta a un ritmo tra il “modesto” e il “moderato” da fine 2017 a inizio 2018. E’ quanto ha reso noto la Federal Reserve nel suo Beige Book, il rapporto pubblicato ogni sei settimane sullo stato di salute dell’economia americana, condotto nei 12 distretti in cui opera la banca centrale.

Nel documento che sarà utilizzato nella prossima riunione della Fed, in programma il 30 e 31 gennaio, la banca guidata da Janet Yellen ha rilevato, inoltre, che i salari hanno continuato a salire, mentre datori di lavoro continuano ad avere difficoltà nel trovare lavoratori qualificati. “La maggior parte dei distretti – si legge nel rapporto – ha riferito una crescita salari a un ritmo modesto”, cosa che suggerisce un tenue aumento delle pressioni inflative dopo un 2017 in cui sono state praticamente assenti. “Alcuni hanno rilevato casi di aziende che hanno aumentato i salari in un range più ampio di settori e posizioni rispetto a quanto comunicato in precedenza“.

Diversi, in generale, sono stati i distretti che hanno assistito a un aumento dei costi soprattutto nei settori manifatturiero, edilizio e trasporti.