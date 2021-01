Fed: la velocità della ripresa è rallentata. Wall Street in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – La Federal Reserve ha confermato la linea accomodante di politica monetaria, lasciando i fed funds tra zero e lo 0,25%. Invariata anche l’attuale composizione del programma di acquisti di titoli. La banca centrale guidata da Jerome Powell ha rilevato che la debolezza della domanda frena l’inflazione.

“La velocità della ripresa e del mercato del lavoro si è moderata negli ultimi mesi, con debolezze concentrate nei settori più colpiti dalla pandemia” – afferma l’istituto centrale – sottolineando che l’andamento dell’economia “dipenderà in modo significativo dal virus e dai progressi sulle vaccinazioni. la crisi sanitaria continua a pesare sull’attività economica, sull’occupazione, sull’inflazione e pone rischi considerevoli all’outlook economico“.

Dichiarazioni che non aiutano l’andamento già negativo della borsa di Wall Street. Il Dow Jones scambia con una pesante flessione dell’1,58%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull’S&P-500, che continua la giornata a 3.775 punti, in forte calo dell’1,93%. Pesante il Nasdaq 100 (-1,84%); come pure, depresso l’S&P 100 (-1,82%).

Sul fronte macroeconomico, il Dipartimento del Commercio ha reso noto che nel mese di dicembre la domanda di beni durevoliè cresciuta al di sotto delle aspettative degli analisti.

Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni (-3,09%), finanziario (-2,71%) e sanitario (-2,61%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, 3M (+5,55%), Walgreens Boots Alliance (+4,39%), Cisco Systems (+1,68%) e IBM (+1,33%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing, che ottiene -4,32%.

Pessima performance per Walt Disney, che registra un ribasso del 3,54%.

Sessione nera per Merck, che lascia sul tappeto una perdita del 3,49%.

In caduta libera JP Morgan, che affonda del 2,88%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Bed Bath & Beyond (+28,48%), Seagate Technology (+11,72%), American Airlines (+8,19%) e Moderna (+7,39%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Starbucks, che continua la seduta con -6,69%.

Pesante Regeneron Pharmaceuticals, che segna una discesa di ben -5,31 punti percentuali.

Seduta drammatica per Netflix, che crolla del 5,16%.

Sensibili perdite per Xilinx, in calo del 5,06%.