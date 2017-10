Fed, Janet Yellen fuori dalla gara per la presidenza?

(Teleborsa) – Janet Yellen non è più in gara per ricoprire il secondo mandato come presidente della Federal Reserve. L’indiscrezione arriva da Politico che cita una fonte che “dialoga regolarmente” con il presidente Donald Trump.

Se la notizia fosse confermata la corsa per ricoprire l’incarico al vertice della Fed si fermerebbe a quattro candidati. In lizza il governatore della Jerome Powell, l’economista della Stanford University John Taylor. I due sono indicati da Trump come suoi favoriti. Tra i nomi che sono circolati in questi giorni anche il responsabile economico alla Casa Bianca Gary Cohn e l’ex governatore della Fed.