FED inaugura stagione della flessibilità. Che farà la BCE?

Crolla anche il muro fin qui granitico del 2% – finora visto dalla Federal Reserve come soglia target di politica monetaria per l’inflazione, oltre la quale sarebbe opportuno alzare i tassi per non far surriscaldare l’economia.

A dare l’annuncio storico che segna di fatto il cambio di strategia, è stato ieri il Presidente Powell che con il suo discorso, quanto mai atteso da mercati e investitori, ha dato il via al simposio di Jackson Hole, (quest’anno in versione virtuale in scia all’emergenza sanitaria del coronavirus ), uno degli appuntamenti economici più attesi e importanti dell’anno, spesso come stavolta utilizzato dai banchieri centrali per mandare messaggi di politica monetaria. La Federal Reserve, dunque, cambia il suo obiettivo di inflazione: non sarà più il 2% fisso, ma il 2% nella media.

Che farà ora la Banca Centrale Europea? L’esplosione della pandemia, infatti, ha cambiato le carte in tavola stimolando una rapida reazione di tipo espansivo per entrambe le banche centrali, come ad esempio non era avvenuto durante la crisi del 2008. Anzitutto, per comprendere i diversi tipi di approccio, occorre partire dagli obiettivi di politica monetaria ad esse assegnati. Mandati simili che però non coincidono. Se. infatti, nel caso della Fed i target sono (1) massima occupazione, il che significa che tutti gli americani che vogliono lavorare abbiano un’occupazione lucrativa e (2) prezzi stabili per i beni e servizi che tutti acquistiamo.