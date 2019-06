Fed, il Beige Book indica espansione modesta dell’economia

editato in: da

(Teleborsa) – La Federal reserve conferma un peggioramento del quadro congiunturale USA. Il Beige Book, il consueto bollettino mensile della Fed in cui si rileva l’andamento dell’attività economica nei dodici distretti di competenza della banca centrale americana, definisce l’espansione “modesta”. Un segnale negativo rispetto all’indicazione del mese scorso, che qualificava l’attività fra “leggera” e “moderata”.

Secondo il rapporto, che fotografa la situazione fino allo scorso 24 maggio, l’attività manifatturiera si conferma in moderata espansione, ma pesano le incertezze relative al guerra dei dazi fra USA e Cina, che impattano negativamente anche sul settore retail.

Sul fronte del lavoro, il rapporto rileva una certa difficoltà a reperire figure qualificate e non, che porta la Fed a definire il mercato “stretto”, pur a fronte di un miglioramento generalizzato dell’occupazione a livello nazionale. Dal lato dei prezzi si conferma una crescita moderata.

Il Beige Book, redatto in vista della prossima riunione del 18-19 giugno, evidenzia poi un outlook più incerto, nel complesso positivo, ma di intensità “modesta” anche per i mesi a venire. Anche in questo caso pesano le preoccupaizoni circa la possibilità di raggiungere un accordo commerciale, anche se alcuni si dicono fiduciosi sulla possibilità che prima o poi un deal sarà siglato fra Washington e Pechino.