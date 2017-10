Fed: corsa a cinque per la presidenza. Trump molto vicino alla scelta

(Teleborsa) – Occhi puntati sulla Federal Reserve, ma soprattutto sul nuovo Presidente della Banca Centrale americana.

Nella giornata di ieri 23 ottobre, il presidente americano Donald Trump ha detto di essere “molto vicino” a scegliere chi mettere al timone della Fed.

Non è esclusa dalla corsa l’attuale presidente, Janet Yellen che vedrà scadere il suo mandato a febbraio 2018. In lizza il governatore della Fed Jerome Powell, l’economista della Stanford University John Taylor. I due sono indicati da Trump come suoi favoriti. In corsa per la carica anche il responsabile economico alla Casa Bianca Gary Cohn e l’ex governatore della Fed, Kevin Warsh.