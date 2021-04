Fed conferma politica accomodante e pieno supporto a economia

editato in: da

(Teleborsa) – La Federal Reserve conferma una politica monetaria accomodante e ribadisce “l’impegno ad utilizzare la gamma completa di strumenti per sostenere l’economia degli Stati Uniti in questo momento difficile, promuovendo in tal modo i suoi obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi“.

E’ quanto emerge dallo statement del FOMC, il Comitato di politica monetaria della banca centrale americana, che ha confermato i tassi sui Fed funds ai minimi storici, in un range compreso fra lo zero e lo 0,25%. Reiterato anche il piano di quantitative easing, che proseguirà ad un ritmo di 120 miliardi di dollari al mese , di cui 80 miliardi in Treasuries e circa 40 mniliardi in ABS.

Valutando l’orientamento appropriato della politica monetaria, il Comitato assicura che continuerà a monitorare le prospettive economiche e si dice “pronto ad adeguare l’orientamento della politica monetaria in modo appropriato qualora emergessero rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi”.

Le valutazioni del FOMC terranno conto di un’ampia gamma di informazioni, compreso l’andamento dei contagi da coronavirus, le condizioni del mercato del lavoro, le pressioni e le aspettative di inflazione e gli sviluppi finanziari e internazionali.