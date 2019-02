Fed, Bullard non esclude taglio tassi ma non con questo scenario

editato in: da

(Teleborsa) – Per il Presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Bullard, un taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti è ancora possibile, ma non è questo “lo scenario di riferimento”.

Il banchiere condivide con la banca centrale americana guidata da Jerome Powell che l’economia americana è attesa in rallentamento quest’anno, ma non vede segnali di recessione. Il PIL è visto in espansione al 2,25% nel 2019 contro il +3% messo a segno nel 2018, un risultato “non terribile” secondo Bullard, membro votante della Fed.

Dai verbali dell’istituto centrale statunitense, pubblicati ieri in serata, sono emersi alcuni “rischi e incertezze”, fattori che avallano le aspettative di una pausa nel percorso rialzista dei tassi. I partecipanti hanno fatto riferimento a diverse considerazioni che sostengono un “approccio prudente” della politica monetaria, in questo frangente, come un “passo appropriato” nel gestire diversi rischi e incertezze nell’outlook.

