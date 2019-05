Fed, Bostic: non prevedo taglio tassi quest’anno

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, non è sicuro quale direzione prenderà la prossima mossa della banca centrale americana in materia di politica monetaria. Parlando alla CNBC, il governatore ha detto che l’incertezza causata dalle tensioni commerciali sta mantenendo caute le imprese riguardo gli investimenti.

Bostic si aspetta “una crescita solida” del 2,25%-2,5% quest’anno, ma inferiore al 3% registrato lo scorso anno. “In generale, il mio punto di vista è che finché non vediamo l’inflazione correre, vuol dire che la nostra politica è fondamentalmente a un livello neutrale – ha spiegato il banchiere – . Possiamo sostenere questo atteggiamento per un lungo periodo di tempo e non dobbiamo muoverci”.

Bostic non sarà un membro votante del Federal Open Market Committee fino al 2021.