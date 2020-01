Fed, Beige Book conferma crescita “modesta” economia

editato in: da

(Teleborsa) – L’economia americana ha continuato a crescere a ritmo “modesto” nell’ultimo scorcio del 2019. L’outlook resta “abbastanza favorevole” nel breve termine ed i consumi saliti a una velocità fra il “modesto ed il moderato”.

Lo dice il Beige Book, il consueto bollettino mensile della Federal Reserve, che costituisce una delle basi su cui vengono valutate le condizioni dell’economia americana nei 12 distretti in cui è suddiviso il territorio. Il documento è importante ai fini delle decisioni di politica monetaria.

Il bollettino sostanzialmente non cambia tono rispetto al precedente e non sembrala dunque grandi novità per la prosisma riunione del FOMC.

