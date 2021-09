Febbre da IPO sulla Borsa di Parigi

(Teleborsa) – La Borsa di Parigi – che fa parte del gruppo Euronext – sta sperimentano un vero e proprio boom di quotazioni a cavallo del mese di settembre e quello di ottobre, con diverse società che puntano ad approfittare della vivacità dei mercati per portare a termine le proprie offerte pubbliche iniziali (IPO) e diventare società quotate.

Il 23 settembre è sbarcata in Borsa Exclusive Networks, società francese attiva nel campo della cybersecurity che punta a espandersi all’estero e crescere per linee esterne. Il titolo ha fatto fatica il primo giorno di negoziazione, chiudendo in ribasso del 5% rispetto al prezzo di riferimento di 20 euro (fissato in fase di quotazione), ma ha recuperato il terreno perso nella seconda seduta.

Il 24 settembre è stata la volta di Antin Infrastructure, società francese di private equity focalizzata sugli investimenti in infrastrutture. Il titolo è subito balzato al debutto, registrando un +26% a fine giornata (sempre rispetto al prezzo indicato in sede di offerta pubblica iniziale). La società, che ha 19,9 miliardi di euro di asset under management, punta a espandersi in nuove aree geografiche.



Per venerdì 1 ottobre è atteso l’arrivo sul listino di Icade Sante, il business nel comparto sanitario della società immobiliare francese Icade. L’obiettivo è raccogliere 800 milioni di euro nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) e ottenere una valutazione di 6,4 miliardi di euro. L’ambizione è quella, anche grazie alla quotazione, di rendere Icade Santé la principale piattaforma immobiliare sanitaria europea.

Non c’è invece ancora una data precisa per OVH Groupe, azienda francese di web hosting e cloud che ha dato via alla sua IPO con l’obiettivo di accelerare la sua espansione internazionale. L’obiettivo è raccogliere fino a 400 milioni di euro e diventare il campione europeo del settore, per competere con colossi americani come Amazon, Azure (Microsoft) e Google (Alphabet).

Queste quattro società fanno (o faranno) parte del compartment A, cioè quello riservato a chi ha una capitalizzazioni superiore a 1 miliardo di euro. Oltre alle società sopracitate, ci sono quelle che sbarcheranno su Euronext Growth, il listino che offre un accesso al mercato con minori obblighi ed è destinato principalmente a società in crescita di piccole e medie dimensioni. Qui il 22 settembre è arrivata l’italiana Airtime, mentre il 1 ottobre arriverà la greentech Afyren e il 4 ottobre Entech, specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di conversione e accumulo di energia rinnovabile. C’è meno certezza sulle intenzioni di Casino Guichard Perrachon, che potrebbe quotare presto a Parigi la sua controllata GreenYellow.