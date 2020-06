FCA, via libera Corte dei Conti a prestito garantito SACE

editato in: da

(Teleborsa) – Arriva il via libera della Corte dei Conti al prestito a FCA garantito da SACE per un valore di 6,3 miliardi. Si tratta dell’ultimo passaggio formale, previsto dalla normativa, per la concessione del finanziamento richiesto dalla casa d’auto per superare la crisi di liquidità indotta dal Covid-19.

Il prestito è stato dunque registrato dal controllo preventivo della Corte dei Conti, cui seguirà il decreto del Ministero dell’Economia, che darà il via finale all’operazione.

Le azioni FCA in Borsa registrano oggi un ribasso dell’1,29%, in linea con la performance del mercato.

(Foto: © Jonathan Weiss / 123RF)