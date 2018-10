FCA, utile netto in calo nel 3° trimestre, vola l’adjusted

editato in: da

(Teleborsa) – Numeri positivi per FCA nel 3° trimestre del 2018. Le consegne globali complessive sono pari a 1.160.000 veicoli, in rialzo del 3%.

I ricavi netti sono pari a 28,8 miliardi di euro, con un aumento del 9% (+11% a parità di cambi di conversione) per la crescita delle consegne e il positivo effetto prezzi e mix.

L’EBIT adjusted ammonta a 1.995 milioni di euro, in rialzo del 13% (+16% a parità di cambi di conversione) con margine in aumento di 20 pb al 6,9%.

L’utile netto adjusted è pari a 1.396 milioni di euro, in rialzo del 51% (+54% a parità di cambi di conversione); l’utile netto a 564 milioni di euro, in calo del 38% (-33% a parità di cambi di conversione) per effetto di costi stimati in 0,7 miliardi di euro accantonati in relazione alle problematiche del diesel negli Stati Uniti.

L’indebitamento netto industriale è pari a 0,2 miliardi di euro, tenuto conto dei versamenti discrezionali anticipati effettuati ai piani pensionistici per 0,6 miliardi di euro al netto delle imposte.

Confermati i target operativi. La liquidità netta industriale riflette il riallineamento della produzione alla domanda attesa ed i versamenti discrezionali anticipati effettuati ai piani pensionistici, al netto delle imposte:

– Ricavi netti: 115-118 miliardi di euro

– EBIT adjusted: 7,5-8,0 miliardi di euro

– Utile netto adjusted: circa 5,0 miliardi di euro

– Liquidità netta industriale: 1,5 – 2,0 miliardi di euro, da ~ 3,0 miliardi di euro.

In rosso il titolo a Piazza Affari: -1,45%.