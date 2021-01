FCA US LLC, accordo con corte distrettuale USA per risoluzione inchiesta National Training Center

editato in: da

(Teleborsa) – FCA US LLC, controllata al 100% di Stellantis N.V. ha raggiunto un accordo con l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale del Michigan che conclude l’inchiesta su passate condotte illecite di alcuni ex-dipendenti di FCA riguardo allo UAW-Chrysler National Training Center (NTC).

L’accordo – spiega una nota – che è soggetto all’approvazione della Corte Federale degli Stati Uniti, prevede un’amissione di colpevolezza in relazione ad una singola contestazione di accordo inteso a violare il Labor Management Relations Act e il pagamento di una multa di 30 milioni di dollari. FCA US ha inoltre concordato di istituire per un periodo di tre anni un garante indipendente per il monitoraggio dello scioglimento del NTC e dei suoi controlli interni in relazione ai trust in corso di creazione in sostituzione del NTC.

L’accordo di oggi “conclude l’inchiesta dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti in merito al coinvolgimento di FCA US nelle condotte illecite riguardo al NTC”.