FCA tenta il recupero. Bene Ferrari e CNH Industrial

(Teleborsa) – Avvio di seduta con tanta voglia di rimbalzo per FCA. Il titolo del Lingotto apre la giornata con un guadagno dell’1,58%, dopo la brutta giornata di ieri, in cui è scivolato da questa e dall’altra parte dell’oceano. Stessa sorte per Ferrari che avanza dello 0,07% e CNH Industrial che mostra un +1,64%. Bene anche Exor che avanza dell’1,90%.

Ieri, 23 luglio i titoli della Galassia Agnelli sono stati zavorrati dalla fine dell’era Marchionne che è costata molto caro ai titoli delle società legate al manager italo-canadese ancora in condizioni di salute gravi tanto da indurre John Elkann, nella giornata di sabato 21 luglio, a convocare un CdA d’urgenza e a cambiare in fretta e furia il vertice di FCA , Ferrari e CNH Industrial.