FCA, salgono le immatricolazioni a gennaio: quota di mercato al 25,6%

(Teleborsa) – Inizio dell’anno più che positivo per le vendite di Fiat Chrysler sul mercato italiano. A gennaio il gruppo FCA ha immatricolato 39.878 auto, con un aumento dello 0,17% rispetto allo stesso mese del 2019: cresce anche la quota di mercato che sale al 25,6% dal 24,1% di un anno fa.

Cinque i modelli Fca nella top ten delle auto più vendute nel mese: oltre alla Fiat Panda (prima assoluta) e alla Lancia Ypsilon (seconda assoluta) si piazzano tra le prime 10 anche le Fiat 500X e 500 e la Jeep Renegade.

Ottima la performance del brand Fiat che a gennaio ha immatricolato oltre 25.800 macchine (+5,6%) e una quota del 16,6%, ovvero 1,8 punti percentuali in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

La commercializzazione imminente delle versioni Hybrid di Panda e 500 permetterà poi al brand di proseguire il trend positivo anche nei prossimi mesi.

Panda e la 500 sono infatti prime nel loro segmento (rispettivamente con quote del 53,6% e dell’11,8%) così come lo sono anche la Tipo e la 500X, rispettivamente con quote del 12,5% e del 13,6%. Per l’Alfa Romeo le immatricolazioni sono state 1.800 con una quota dell’1,2%.

Stelvio è costantemente tra le più vendute della sua categoria con una quota dell’11,3%, mentre Giulia è al vertice tra le vetture di segmento D nelle versioni berlina.

Bene anche il marchio Jeep che, con poco meno di 6mila immatricolazioni a gennaio, ottiene il 3,9% di quota del mercato, in crescita rispetto a gennaio dell’anno scorso di 0,1 punti percentuali.

In evidenza i risultati della Renegade, seconda nel suo segmento dietro alla 500X, mentre la Compass è tra le più’ vendute nella sua categoria.

Per la Lancia le immatricolazioni sono state 6.250 per una quota di mercato del 4%, la stessa di un anno fa ma in forte crescita rispetto a dicembre, quando era al 2,8%.

Anche a gennaio Ypsilon è saldamente tra le vetture più vendute (seconda assoluta) e si conferma la più venduta del segmento B con una quota del 17,4%.