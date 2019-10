FCA riflessiva. Presidente Renault su fusione: “mai dire mai”

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve ribasso a Piazza Affari per Fiat Chrysler, che presenta una flessione dello 0,87% mentre il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, ha detto che una possibile operazione con il gruppo italiano non è sul tavolo al momento, ma non ha escluso che possa esserlo in futuro. “Al momento non è al vaglio”, ha detto Senard a France Inter Radio, aggiungendo però “mai dire mai”.

Le trattative tra i due gruppi si sono concluse con un nulla di fatto nel mese di giugno 2019. Successivamente la casa automobilistica francese ha intrapreso un percorso di riorganizzazione, che ha visto l’uscita dell’AD Thierry Bollore e quelle del CEO di Nissan Hiroto Saikawa, entrambi contrari alle nozze con FCA.