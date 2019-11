FCA-PSA, Elkann: rafforza nostro impegno sull’auto

editato in: da

(Teleborsa) – “Abbiamo rafforzato il nostro impegno sull’auto. Con PSA è un rafforzamento. Exor sarà azionista di riferimento. Potremo assicurare stabilità proprietaria all’azienda“. Lo ha affermato John Elkann, Presidente di Exor e di FCA in un incontro con i giornalisti in occasione dell’Investor Day di Exor, auspicando un accordo entro fine anno. “Da come stanno lavorando le nostre squadre sono incoraggiato a pensare che a fine anno avremo il memorandum d’intesa”.

Le risorse provenienti dall’operazione PSA “saranno destinate da Exor ad acquisizioni” – ha aggiunto il top manager. Nel 2022 – ha spiegato Elkann – Exor avrà da investire quasi 2 miliardi di euro, più 1,6 provenienti dall’operazione FCA-PSA”.

In merito alla causa intentata dalla casa automobilistica statunitenseGeneral Motors, Elkann ha affermato “non ci preoccupa” e assicurato che “si affronterà nei luoghi adeguati”. Mi dispiace – ha detto – “che uno faccia accuse false a una persona come Marchionne che non si può difendere”.

FCA con una nota ha fatto sapere che “si difenderà con tutte le forze dalla causa promossa da General Motors” definendo le accuse “un tentativo senza basi di distogliere l’attenzione dalle sfide proprie di quella società”. L’azienda parla di “sconcertante manovra”che “viene in un momento in cui FCA sta dimostrando di essere un concorrente sempre più forte” con il piano di fondersi con PSA.