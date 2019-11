FCA-Peugeot, Elkann: “M&A positive perché si sfruttano meglio risorse”

editato in: da

(Teleborsa) – Ci vorrà tempo per l’annunciata fusione FCA-Peugeot. Lo ha confermato oggi il Presidente della casa d’auto italiana, John Elkann, in un incontro con gli studenti del Politecnico di Torino per il ‘Festival della tecnologia’.

Parlando dell’operazione, il manager ha aggiunto che si tratta di una grande opportunità per entrambi i gruppi. “Siamo entusiasti di quanto si potrà fare con PSA. Insieme potremo cogliere sfide“, ha detto Elkann.

Più in generale, il Presidente di FCA ha parlato degli effetti benefici delle fusioni (M&A) nel settore auto, ricordando che FCA è stata favorita dall’unione con Chrysler e PSA da quella con Opel. Il motivo è da ricondurre ai maggiori effetti degli investimenti, “perché si riesce a spalmare un investimento di un euro su più auto”.

“Sono operazioni positive perché si usano meglio le risorse”, ha sottolineato Elkann.