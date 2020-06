FCA, nuove nomine in Comau in vista quotazione in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobiles (FCA) annuncia che Paolo Carmassi è stato nominato Chief Executive Officer di Comau in preparazione del suo futuro da leader a livello mondiale nella fornitura di sistemi, prodotti e servizi per l’Industria 4.0 e in vista della sua quotazione in borsa. Inoltre, Alessandro Nasi assumerà il ruolo di Presidente della Società.

“Le nomine di Alessandro Nasi e Paolo Carmassi rappresentano un importante passo avanti per Comau nella preparazione della sua nuova vita da società quotata – ha dichiarato Mike Manley, Chief Executive Officer di FCA -. Siamo particolarmente felici di dare il benvenuto a Paolo, che porta con sé un significativo bagaglio di esperienza per guidare Comau in questa nuova fase del suo sviluppo come partner di fiducia per aiutare le aziende a cogliere le opportunità offerte dall’Industria 4.0″.

(Foto: © Jonathan Weiss / 123RF)