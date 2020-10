FCA, Manley: “Risultati ben oltre le attese. Vediamo buon finale 2020”

editato in: da

(Teleborsa) – Il numero uno di FCA Mike Manley commenta molto positivamente i risultati trimestrali del Gruppo, confermando che sono numeri record ed affermando che sono “ben al di sopra delle aspettative”, a dispetto della crisi innescata dalla pandemia di covid-19.

“Tutti i nostri stabilimenti sono di nuovo operativi in tutte le regioni” e “sono tornati ai livelli di produzione quasi pre-pandemia“, ha affermato il Ceo del gruppo durante la conference call.

Manley ha fatto cenno anche alla fusione FCA-PSA, confermando che “sta avanzando molto bene “ e che si punta a chiudere l’operazione entro la fine del primo trimestre del 2021. “Siamo tutti impegnati a mettere Stellantis nella migliore posizione possibile per creare valore a lungo termine per tutti i suoi stakeholder”, ha affermato il Ceo di FCA, dicendosi convinto dello “straordinario potenziale” di questa operazione”. Il manager ha confermato poi che i colloqui con la Commissione europea “sono stati molto costruttivi” e che l’UE sta valutando gli impegni assunti dai due Gruppi per rispondere alle questioni sollevate.

Quanto all’outlook, Manley anticipa “un buon finale per il 2020”e conferma che il Gruppo continua a “navigare attraverso la crisi agendo con decisione, come è stato fin dall’inizio”.