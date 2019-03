FCA, Manley: confermati obiettivi 2022

editato in: da

(Teleborsa) – Al salone internazionale dell’auto di Ginevra, l’Amministratore Delegato di FCA, Mike Manley, scioglie ogni dubbio e conferma il piano di investimenti previsto per l’Italia che andrà avanti come previsto nel business plan per il quinquennio 2018-2022.

L’intervistato smentisce anche le indiscrezioni sull’ipotetica cessione di Maserati e, pronunciandosi senza riserve, afferma che per il marchio simbolo del lusso Made in Italy, non è prevista alcuna vendita.

Sempre Manley vede positivo sul futuro del Gruppo che si prospetta solido anche se si decidesse di non avviare fusioni o alleanze. Nonostante questa tranquillità, l’AD ammette che se ci fossero opportunità per “rafforzare quelle previsioni di solidità saranno prese in considerazione”.

A rispondere all’invito velato fatto dal numero uno di Fiat Chrysler si fa avanti il gruppo automobilistico francese PSA. Sempre all’interno dello stesso evento nella città svizzera infatti Carlos Tavares, Amministratore Delegato del colosso parigino, ha affermato l’interesse ad un’ipotetica partneship. “Tutto è aperto – ha sottolineato Tavares – se si incassano soldi si può rimanere padroni del proprio avvenire. Si può sognare qualsiasi cosa”.