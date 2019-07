FCA, John Elkann ricorda Sergio Marchionne

editato in: da

(Teleborsa) – Già un anno dalla morte di Sergio Marchionne, una delle figure più importanti negli ultimi anni del settore automobilistico e che ha cambiato profondamente la FIAT. Commovente il commento di John Elkann, presidente di FCA, che ha voluto ricordare il manager.

“A un anno dalla sua scomparsa, l’esempio che ci ha lasciato è vivo e forte in ognuno di noi. Quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale continuano a guidare le nostre aziende. Sergio ci ha educato a ricercare l’eccellenza, tanto dei risultati quanto del modo in cui raggiungerli, parte integrante di ognuna delle nostre aziende”. “La sua visione di FCA, CNH Industrial e Ferrari era quella di aziende ricche di donne e uomini di virtù, persone che sentono la responsabilità di ciò che fanno, agendo con decisione e coraggio, non tirandosi indietro. Se le nostre aziende sono così, oggi, lo dobbiamo anche a lui, e gli saremo sempre grati per averci dimostrato che non bisogna mai accontentarsi della mediocrità, essere sempre ambiziosi nel cambiare le cose in meglio, lavorando per la collettività”.

“Oggi – conclude Elkann – c’è chi ricorda il leader illuminato, chi ricorda l’uomo, chi l’amico. Tutti noi lo ricordiamo con immenso affetto“.