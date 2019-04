FCA investe 45 milioni per Science Gateway al CERN

editato in: da

(Teleborsa) – FCA investe 45 milioni di franchi svizzeri nel progetto “Science Gateway” al CERN di Ginevra, un nuovo centro per l’educazione e la divulgazione delle scienze pensato per il grande pubblico di ogni età. La struttura sarà progettata dal Renzo Piano Building Workshop, studio di architettura di fama internazionale, e il progetto verrà finanziato grazie a donazioni esterne, con FCA Foundation, la fondazione creata da Fiat Chrysler Automobiles, come maggiore donatore.

L’inizio dei lavori è programmato per il 2020 e il completamento della struttura è previsto per il 2022.

Il costo complessivo del Science Gateway è stimato in 79 milioni di franchi svizzeri, che verranno interamente coperti da donazioni. Ad oggi sono già stati raccolti 57 milioni che consentiranno di partire con i lavori nei tempi stabiliti, grazie soprattutto a un contributo molto generoso di 45 milioni da parte della FCA Foundation che supporterà il progetto nell’ambito della sua evoluzione.

L’obiettivo del progetto è quello di creare “un centro educativo e culturale in grado di ispirare e coinvolgere le nuove generazioni attraverso il fascino del mondo della scienza, pensato per un pubblico di ogni età” in grado di “offrire stimolanti aree espositive, laboratori didattici in cui bambini e studenti dalle elementari alle scuole superiori potranno fare esperimenti e un grande anfiteatro per ospitare eventi destinati sia a esperti che a un pubblico generale”.

John Elkann, Presidente di FCA e di FCA Foundation, ha dichiarato: “Il nuovo Science Gateway permetterà di soddisfare la curiosità di 300.000 visitatori all’anno – tra i quali molti ricercatori e studenti, ma anche bambini e le loro famiglie – consentendo loro di acquisire strumenti utili per comprendere il mondo e per migliorare la loro vita, qualunque lavoro sceglieranno di fare. Come FCA, siamo felici di sostenere questo progetto, che rientra nell’ambito della nostra responsabilità sociale e ci permette di onorare la memoria di Sergio Marchionne: in un ambiente stimolante e aperto, insegnerà come pur avendo culture e prospettive diverse, possiamo lavorare insieme, trovando le risposte ai problemi di oggi e a quelli di domani”.