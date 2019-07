FCA, in Russia 50 Fiat 500 per il car sharing

editato in: da

(Teleborsa) – Il car sharing italiano arriva anche in Russia. Il servizio di noleggio auto Delimobil ha annunciato di aver integrato nella sua flotta di auto che conta 7.500 vetture e circa 2.400.000 clienti, anche 50 unità di Fiat 500 per avviare questa partnership strategica.

Fca Russia ha precisato che il modello sarà disponibile per il noleggio solo a Mosca, per poi essere presente anche nelle altre città.

Mukhit Seidakhmetov, CEO di Delimobil, ha parlato di questa partnership evidenziando come “la Fiat 500 può superare il numero di utilizzo giornaliero che attualmente è 13 volte al giorno. Continueremo a lavorare per espandere il nostro parco vetture Fca in ciascuna delle nuove forme di mobilità in cui siamo presenti”.