FCA in fermento su possibile matrimonio con PSA

(Teleborsa) – Ottima performance a Piazza Affari per Fiat Chrysler, che scambia in rialzo del 5,15% sulle voci di una possibile fusione con PSA Peugeot Citroën Group. In un’intervista al quotidiano francese Les Echos, Robert Peugeot Amministratore Delegato di Ffp, la holding della famiglia Peugeot che risulta essere tra i tre principali azionisti del produttore di automobili francese, ha dichiarato che sosterrebbe un’acquisizione se si presentasse un’opportunità.

Tali dichiarazioni generano fermento in tutto il comparto auto europeo, che risulta essere il migliore della giornata con un balzo di oltre il 2% sullo STOXX di riferimento. Sulla piazza di Parigi Peugeot guadagna il 2,15%, Renault il 2,57% e Michelin l’1,53%. A Francoforte brillano Daimler +3,60%, BMW +1,75% e Volkswagen +1,72%.

(Foto: ANSA)