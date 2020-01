FCA, immatricolazioni USA in calo nel IV trimestre del 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Fca Us, divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles, ha annunciato i dati delle immatricolazioni Usa relativi al quarto trimestre del 2019 e per tutto l’anno che si è concluso.

Negli ultimi tre mesi del 2019, il gruppo ha venduto nel mercato Usa 542.519 vetture, il 2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018 quando l’azienda italo-americana aveva venduto 555.221 veicoli. Per tutto il 2019, Fca Us ha venduto 2.203.663 vetture, l’1% in meno rispetto alle 2.235.204 vetture vendute nell’anno precedente.