Fca: immatricolazioni Usa +2%, miglior mese di giugno da 14 anni

editato in: da

(Teleborsa) – Immatricolazioni in aumento a giugno del 2% a 206.083 vetture per FCA Us, divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles, rispetto a un anno prima: si tratta del miglior mese di giugno da 14 anni. Nei sei mesi del 2019, le vetture vendute negli Stati Uniti sono state 1.096.110, il 2% in meno rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno (1.115.476 vetture).

Per quanto riguarda i marchi, si registra un nuovo record per Ram, le cui vendite sono aumentate del 56% a 68.098 vetture (tredicesimo record mensile consecutivo): si tratta del miglior mese da quando si è staccata da Dodge nel 2009.