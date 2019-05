FCA, immatricolate circa 88.800 vetture in Europa ad aprile

editato in: da

(Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobiles registra in Europa ad aprile circa 88.800 vetture per una quota del 6,6%, in sensibile aumento rispetto al 6% di marzo 2019. Nel primo quadrimestre dell’anno la percentuale quota al 6,3% e arrivano a 348.700 le immatricolazioni del marchio.

Di assoluto rilievo i risultati ottenuti da Panda e Ypsilon. La prima risulta la più venduta del segmento A, sia ad aprile sia nel quadrimestre arrivando a contare 18.300 registrazioni nel mese, con una crescita delle vendite del 49,1% e 71.700 nel progressivo annuo, con un incremento del dato del 20,5% in un segmento che complessivamente nello stesso periodo perde l’1,3%. La Ypsilon invece, stabilmente la vettura del segmento B più venduta in Italia, si gonfia del 30,7% nel mese, registrando 5.700 vetture vendute, e del 33,9% nell’anno, arrivando a contare 24.200 registrazioni.

Di particolare rilevanza anche i numeri conseguiti da FCA nel mercato tedesco, dove le vendite sono aumentate del 2,9% nel quadrimestre e addirittura del 18,2% in aprile, in controtendenza rispetto al settore che risulta in contrazione dell’1,1%.

Nel dettaglio, nel mese di aprile il marchio Jeep immatricola quasi 13.700 vetture, per una quota all’1% e sono 59.600 le registrazioni nei primi quattro mesi del 2019, con un incremento del 7,1% in più in confronto al progressivo del 2018.



Alfa Romeo, nello stesso arco temporale, immatricola quasi 4.700 vetture, per una quota dello 0,3%. Nel progressivo annuo sono 19.400 le registrazioni e la quota allo 0,4%.

Infine sono 64 mila le Fiat vendute in aprile, per una quota del 4,8%, in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2018. Nei primi quattro mesi dell’anno il marchio registra più di 243 mila vetture, pari al 4,4% di quota.