Fca, Elkann: “Con Waymo saremo gli unici a lanciare robot taxi”

(Teleborsa) – “Tra tutti i costruttori di auto, soltanto Fca ha già un prodotto, la Pacifica Waymo, a guida autonoma”. Lo ha detto il presidente di Fca John Elkann nel corso dell’incontro con i Cavalieri del Lavoro al Museo dell’Automobile di Torino, sottolineando che “la partnership con Waymo, società di Google dedicata alle vetture autonome, è in continua evoluzione, tanto che quest’anno abbiamo annunciato la fornitura di altre 62mila Pacifica ibride, che verranno usate per il primo servizio di robot-taxi al mondo”.



IL FUTURO E’ SFIDA STIMOLANTE – “Il futuro, ha aggiunto, ha in serbo altri cambiamenti e nuove sorprese ma noi vediamo questi cambiamenti in maniera estremamente positiva intendiamo affrontarli con lo stesso spirito coraggioso e visionario del passato”.

“Intendiamo lanciare una famiglia 500 verde, che sia rispettosa dell’ambiente, con motori ibridi ed elettrici. E saranno prodotte proprio qui nel nostro Paese”, ha concluso.